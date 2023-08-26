Не смог и года без любимой Инны: умер муж Чуриковой Глеб Панфилов

Не смог и года без любимой Инны: умер муж Чуриковой Глеб Панфилов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Какая большая утрата!..

17 января этого года Глеб Панфилов в Храме Христа Спасителя прощался со своей любимой женой Инной Чуриковой. Он не захотел, чтобы панихида была театре "Ленком Марка Захарова", где с 1973 года служила актриса, пояснив, что траурная церемония не должна превращаться в зрелище для зевак, и на сцене должен стоять "живой артист, а не гроб с артистом". 

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Уход супруги режиссер переживал очень тяжело. 44-летний сын Иван Панфилов (юрист-международник продюсер) делал все, чтобы поддержать сдавшего после похорон Инны Чуриковой отца. Но в мае Панфилов был госпитализирован в НИИ им Н. В. Склифосовского с инсультом. Позднее у него развилась пневмония, а в больнице говорили, что он в тяжелом состоянии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кажется, что без своей дорогой и обожаемой Инны режиссер просто не хотел, не мог жить. И вечером  26 августа его сердце остановилось. Режиссеру фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Романовы. Венценосная семья"  было 89 лет.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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