Хулиганил и выгонял из дома: вскрылся скандал в семье Кети Топурия

Хулиганил и выгонял из дома: вскрылся скандал в семье Кети Топурия
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга знаменитой певицы выставили в неприглядном свете

В 2020 году солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, а спустя несколько месяцев родила от него сына Адама. Поклонники искренне радуются за пару, которая, судя по публикациям в соцсетях, живет очень хорошо. 

Но недавно вскрылся скандал в семье Кети Топурия. В телеграм-канале "Светский хроник", который ведет журналистка Алена Мартынова, появилась информация о прошлой жизни Льва Деньгова. Как пишет обозревательница, до знакомства с певицей он сам состоял в музыкальной группе. Кроме того, бизнесмен был женат на Ирине Рак, которая после расставания якобы обвинила его в рукоприкладстве. "Денег не давал, хулиганил и выгонял из дома", – пересказывает "Светский хроник". 

Также Мартынова сообщает о переживаниях Кети Топурия из-за этих подробностей прошлой жизни супруга. Якобы певица пыталась добиться исчезновения из Сети этой информации. Мол, помощники артистки даже предлагали Алене деньги за удаление так называемого компромата. 

"Светский хроник" опубликовала видеоклип, в котором ранее снялся Лев Деньгов. Тогда, кстати, будущего мужа Кети Топурия звали Павлом Гузбандом. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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