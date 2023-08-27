Хулиганил и выгонял из дома: вскрылся скандал в семье Кети Топурия

Супруга знаменитой певицы выставили в неприглядном свете

В 2020 году солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, а спустя несколько месяцев родила от него сына Адама. Поклонники искренне радуются за пару, которая, судя по публикациям в соцсетях, живет очень хорошо.

Но недавно вскрылся скандал в семье Кети Топурия. В телеграм-канале "Светский хроник", который ведет журналистка Алена Мартынова, появилась информация о прошлой жизни Льва Деньгова. Как пишет обозревательница, до знакомства с певицей он сам состоял в музыкальной группе. Кроме того, бизнесмен был женат на Ирине Рак, которая после расставания якобы обвинила его в рукоприкладстве. "Денег не давал, хулиганил и выгонял из дома", – пересказывает "Светский хроник".

Также Мартынова сообщает о переживаниях Кети Топурия из-за этих подробностей прошлой жизни супруга. Якобы певица пыталась добиться исчезновения из Сети этой информации. Мол, помощники артистки даже предлагали Алене деньги за удаление так называемого компромата.

"Светский хроник" опубликовала видеоклип, в котором ранее снялся Лев Деньгов. Тогда, кстати, будущего мужа Кети Топурия звали Павлом Гузбандом.