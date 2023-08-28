Осиная талия и стройные ноги: Жади из "Клона" показала постельное фото

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Знаменитая латиноамериканская актриса Джованна Антонелли для многих стала настоящим образцом для подражания. С каждым годом артистка только хорошеет. Многим кажется, что сейчас знаменитость выглядит ничуть не хуже, чем в молодости. При этом артистка всегда готова делиться с окружающими своей красотой. Звезда часто выкладывает в интернет-пространство яркие кадры.
На этот раз Джованна решила порадовать публику достаточно сдержанным, но очень стильным снимком. Красотка предстала перед восхищенными фанатами в модном черном костюме по фигуре. Артистка позирует на фоне постели. Плотная ткань четко обрисовала красивые изгибы тела знаменитости. Яркие серебристые блестки добавили образу загадочности.
Интернет-пользователи обратили особое внимание на то, что костюм плотно облепил осиную талию знаменитости, подчеркнул ее длинные стройные ноги и высокую грудь. Наряд был подобран со вкусом – красотка в нем выглядит просто очаровательно.
В комментариях пользователи Сети по обыкновению засыпали артистку комплиментами. Люди отмечают, что Джованна как дорогое вино, с годами лишь хорошеет.
К слову, недавно Антонелли вышла на балкон без белья, чем ошарашила публику.
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