Осиная талия и стройные ноги: Жади из "Клона" показала постельное фото

Красотка поражает публику своей грацией

Знаменитая латиноамериканская актриса Джованна Антонелли для многих стала настоящим образцом для подражания. С каждым годом артистка только хорошеет. Многим кажется, что сейчас знаменитость выглядит ничуть не хуже, чем в молодости. При этом артистка всегда готова делиться с окружающими своей красотой. Звезда часто выкладывает в интернет-пространство яркие кадры.



На этот раз Джованна решила порадовать публику достаточно сдержанным, но очень стильным снимком. Красотка предстала перед восхищенными фанатами в модном черном костюме по фигуре. Артистка позирует на фоне постели. Плотная ткань четко обрисовала красивые изгибы тела знаменитости. Яркие серебристые блестки добавили образу загадочности.



Интернет-пользователи обратили особое внимание на то, что костюм плотно облепил осиную талию знаменитости, подчеркнул ее длинные стройные ноги и высокую грудь. Наряд был подобран со вкусом – красотка в нем выглядит просто очаровательно.





В комментариях пользователи Сети по обыкновению засыпали артистку комплиментами. Люди отмечают, что Джованна как дорогое вино, с годами лишь хорошеет.



К слову, недавно Антонелли вышла на балкон без белья, чем ошарашила публику.

