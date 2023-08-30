"Хотела поцарапать лицо": Борзова вспомнила о гадком характере Быстрицкой

Как актриса уничтожала коллегу

Елена Борзова стала гостьей Отрытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел". Корреспонденту "Утро.ру" звезда фильма "Люди на болоте" рассказала о тяжелом характере Элины Быстрицкой, с которой ей довелось работать.

"Белорусский режиссер Евгений Радкевич ставил в театре Эстрады спектакль "Случайный вальс" по книге Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", – вспоминает Елена Борзова. – Элина Быстрицкая должна была там играть главную роль, а я – произносить текст "от автора".

Елена Борзова быстро выучила сложнейший текст и поехала в театр к Элине Быстрицкой, чтобы отрепетировать материал по ролям. "Небольшая комната, столик, мы сидим в креслах, – вспоминает ту встречу Борзова. – Начали проходить текст, и Быстрицкая стала придираться к каждому моему слову. Буквально уничтожала меня!"

"Я физически стала чувствовать, как растет напряжение между нами, и вот-вот случится взрыв. Мне вдруг стало казаться, что у меня растут когти, и я пантерой брошусь ей в лицо и поцарапаю", – признается Борзова.

Но это было только начало мытарств унижаемой коллегой Елены Николаевны. "Когда мы стали играть спектакль, Быстрицкая всегда пыталась гадить мне перед выходом на сцену, – рассказывает. – А в антракте вызывала меня к себе в гримерку и начинала поливать грязью. После этого я решила выходить на сцену из другой кулисы, чтобы вообще с ней вне сцены не пересекаться".

"Тогда она придумала хитрую вещь: решила вызвать вместо меня другую актрису, не сообщив про это. Эдакий плевок в лицо, – поразила Борзова. - Узнала я про это от ее студенток. Но меня от ее унижений спас Господь – в этот день я была занята в другом спектакле и не могла играть с Быстрицкой. А на следующий день просто пришла к режиссеру и сказала, что в спектакль этот больше не вернусь".