Вдовец Винников нашел замену покойной жене после трагедии над Синаем

Бизнесмен поделился важным событием

Прошло семь лет с ужасной авиакатастрофы на Синае. Авария унесла жизни более, чем 200 человек. Среди них были жена и двое детей предпринимателя Олега Винника. Мужчина тяжело переживал утрату, в интервью он часто вспоминал с благодарностью свою бывшую возлюбленную, но в итоге нашел в себе силы жить и даже полюбить снова.

Весной этого года бизнесмен сделал предложение своей новой возлюбленной. На смену покойной жены пришла Анна Бакулина, с которой он познакомился в социальных сетях. В особенный день предприниматель поделился с подписчиками новостью.

"Моя судьба сказала мне да", – написал бизнесмен.

На днях Олег Винник опубликовал фотографию с торжественного дня молодоженов. На снимке бизнесмен стоит вместе со своей спутницей напротив зеркала. Правда, само торжество пара решила сделать в другой день.

Также Винник поделился планами на медовый месяц.

"Через несколько дней после свадьбы мы летим на Мальдивы", – сообщил бизнесмен.

К слову, после утраты жены Винник уже пробовал построить отношения. Однако брак не увенчался успехом. Правда, причина расставания так и осталась загадкой для всех. Каким будет брак в этот раз поклонникам остается только догадываться.