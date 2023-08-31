Вдовец Винников нашел замену покойной жене после трагедии над Синаем

Вдовец Винников нашел замену покойной жене после трагедии над Синаем
Кольца. Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Бизнесмен поделился важным событием

Прошло семь лет с ужасной авиакатастрофы на Синае. Авария унесла жизни более, чем 200 человек. Среди них были жена и двое детей предпринимателя Олега Винника. Мужчина тяжело переживал утрату, в интервью он часто вспоминал с благодарностью свою бывшую возлюбленную, но в итоге нашел в себе силы жить и даже полюбить снова. 

Весной этого года бизнесмен сделал предложение своей новой возлюбленной. На смену покойной жены пришла Анна Бакулина, с которой он познакомился в социальных сетях. В особенный день предприниматель поделился с подписчиками новостью. 

"Моя судьба сказала мне да", – написал бизнесмен.

На днях Олег Винник опубликовал фотографию с торжественного дня молодоженов. На снимке бизнесмен стоит вместе со своей спутницей напротив зеркала. Правда, само торжество пара решила сделать в другой день. 

Также Винник поделился планами на медовый месяц. 

"Через несколько дней после свадьбы мы летим на Мальдивы", – сообщил бизнесмен.

К слову, после утраты жены Винник уже пробовал построить отношения. Однако брак не увенчался успехом. Правда, причина расставания так и осталась загадкой для всех. Каким будет брак в этот раз поклонникам остается только догадываться. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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