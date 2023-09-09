Незадолго до смерти Гафт сделал заявление о происходящем на Украине

Высказывания актера не раз ошарашивали публику

Три года назад из жизни ушла легенда отечественного кино. Валентин Гафт снимался в таких известных фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж". По словам супруги, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

Новость ошарашила всех, кто знал актера. Несмотря на плохое состояние, он продолжал выходить на сцену. И все это ради любимой публики. Коллеги по творческому цеху отмечали, что Валентин Гафт был мастером своего дела, на него равнялись многие молодые актеры.

Славился артист не только своими ролями, но и громкими фразами, которые вспоминают до сих пор. В 2020-м году, незадолго до смерти, Валентин Гафт высказался о происходящем на Украине. Стоит отметить, что к ситуации в Незалежной он относился негативно, а Россию всегда считал своим домом, от которого никогда не отвернется.

"Я знаю одно: я не предатель. Я живу здесь, и это моя земля. Я люблю ее и никогда не предам. Это мой дом", – делился мыслями актер.

Кроме того, по словам артиста, неправильно было делить народ, ведь и украинцы, и русские близки не только территориально, но и по вере, истории.

"Культура украинская – какая она родная! Песни какие красивые, душевные", – отмечал Валентин Гафт.

При этом он во всем поддерживал Россию и называл себя открытым "путинистом". Но, рассуждая о конфликте на Украине, он хотел, чтобы вражда прекратилась, люди поумнели и начали решать свои проблемы диалогом, а не устраивать бойни.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как актера осадил сын Елены Яковлевой.