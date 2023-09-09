Покинувшая театр Миронова сменила профессию

Актриса и не предполагала, что будет заниматься этим

Недавно стало известно об уходе народной артистки России Марии Мироновой из театра "Ленком". Вопреки слухам о скандальном увольнении актрисы, та заявила о теплых отношениях с директором театра Марком Варшавером. Артистка покинула штат, поскольку захотела двигаться дальше. При этом Миронова продолжит играть в ленкомовском спектакле "Шут Балакирев", но уже как внештатный сотрудник.

Покинув театр, Мария решила сменить профессию. Теперь она режиссер. В театре на Таганке состоялась премьера постановки Мироновой, в которой она иронизировала в первую очередь над собой. Артистка, поставив спектакль, продемонстрировала присущий ей перфекционизм, который смогли вынесли команда и зрители.

Напомним, 50-летняя Мария Миронова стала народной артисткой России в 2020 году. Она является дочерью знаменитого советского актера Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Одни из последних работ Марии – роли в фильмах "Холоп" (2019), "Игры шпионов" (2020), "Кукольник" (2022), "Родитель" (2022), "Монастырь" (2022).

Ранее "Утро.ру" писало об отъезде Марии Мироновой из России после увольнения из "Ленкома".