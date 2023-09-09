Одна резкая цитата Раневской помогла Быстрицкой принять верное решение

Одна резкая цитата Раневской помогла Быстрицкой принять верное решение
Фото: кадр из фильма "Слон и Веревочка". YouTube
За словом звезда в карман никогда не лезла

Времена все идут, а классика остается вечной и хлесткой на слог. Цитаты давно ушедшей из жизни Фаины Раневской давно закрепились у миллионов людей в обиходе. А потому можно считать, что слова артистки помогали многим найти в жизни ориентир – как коллегам по театру любого возраста, так и обычным людям.

Однажды журналисты поинтересовались у советской и российской народной артистки Элины Быстрицкой, почему та отказывается от съемок в рекламе и не следует примеру сотен коллег, чтобы заработать легкие деньги. И Аксинья из "Тихого Дона" привела в качестве ответа известную цитату Фаины Раневской. 

"Деньги проешь, а стыд останется", – напомнила Быстрицкая журналистам цитату Раневской.

А ранее "Утро" писало, как Раневская поставила на место одну дерзкую актрису.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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