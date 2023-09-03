Как Раневская заткнула за пояс выскочку актрису одной фразой

Раневская не церемонилась с выскочками

Фаина Раневская – русская и советская актриса театра, кино и озвучивания, всегда отличалась острым умом и чувством юмора. Артистка всегда знала, что сказать в той или иной ситуации, чем порой обескураживала собеседника.

Несмотря на то, что Раневская часто играла второплановые роли, она украшала любую постановку своим присутствием, а ее героинь всегда запоминали.

Однажды в театре с Раневской случился интересный курьез. Об этом вспомнила Наталья Селезнева в книге "Раневская – анекдот из личной жизни".

Одна молодая актриса потребовала непременно настоящего жемчуга, который она надевала для роли на сцене. На это Фаина Раневская едко отметила:

"Все будет настоящим. Все: и жемчуг в первом действии, и яд – в последнем", – заявила она.

Таким образом актриса четко дала понять, что театр не место для капризов и лицемерия. В то же время нужно уметь играть свою роль хорошо, несмотря на то, настоящий жемчуг есть для реквизита или нет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, у кого из советских актеров не было профильного образования. Фаина Раневская была как раз одним из таких самородков. При этом она виртуозно могла обыграть на сцене любого профессионала.