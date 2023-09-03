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Фаина Раневская – русская и советская актриса театра, кино и озвучивания, всегда отличалась острым умом и чувством юмора. Артистка всегда знала, что сказать в той или иной ситуации, чем порой обескураживала собеседника.
Несмотря на то, что Раневская часто играла второплановые роли, она украшала любую постановку своим присутствием, а ее героинь всегда запоминали.
Однажды в театре с Раневской случился интересный курьез. Об этом вспомнила Наталья Селезнева в книге "Раневская – анекдот из личной жизни".
Одна молодая актриса потребовала непременно настоящего жемчуга, который она надевала для роли на сцене. На это Фаина Раневская едко отметила:
"Все будет настоящим. Все: и жемчуг в первом действии, и яд – в последнем", – заявила она.
Таким образом актриса четко дала понять, что театр не место для капризов и лицемерия. В то же время нужно уметь играть свою роль хорошо, несмотря на то, настоящий жемчуг есть для реквизита или нет.
Ранее "Утро.ру" писало о том, у кого из советских актеров не было профильного образования. Фаина Раневская была как раз одним из таких самородков. При этом она виртуозно могла обыграть на сцене любого профессионала.
Дела киевского режима совсем плохи