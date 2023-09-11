"Большая потеря для театра": Чернов об уходе 76-летней Васильевой в "Ленком"

"Большая потеря для театра": Чернов об уходе 76-летней Васильевой в "Ленком"
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что случилось с примадонной "Школы современной пьесы"

С 1996 года Татьяна Васильева играла в театре "Школа современной пьесы". Но на очередном сборе, запланированном на 11 сентября, актриса вряд ли появится. Она теперь состоит в штате "Ленкома Марка Захарова". Новость об этом корреспонденту прокомментировал ее коллега по сцене Юрий Чернов. Корреспондент "Утро.ру" встретился с ним на фестивале театра и кино "Амурская осень", который в 21-й раз открылся в Благовещенске.

"Если Татьяна мечтала попасть в "Ленком" и ее мечта сбылась, это самое главное", – считает Чернов.

Сплетники судачили о том, что этого события актриса якобы ждала долгих 30 лет. Мол, Инна Чурикова, считавшаяся примадонной созданного Марком Захаровым театра, на дух не выносила Татьяну Васильеву. А теперь она будет играть все роли покойной Инны Михайловны.

"Многие наши именитые актрисы ссорились между собой, не общались, даже работая в одном театре, – пояснил Чернов. – Наверное, это все не очень приятно".

Чернов говорит, что в Театре на Трубной, как теперь называется "Школа современной пьесы", Васильева была звездой и примой, хотя и оставалась свободной актрисой, занятой во многих антрепризных спектаклях.

"Это большая потеря для нашего театра, потому что ушла хорошая артистка, – вздыхает Чернов. – Я с ней играл в "Чайке", где она была Аркадиной, а я – Сориным. С ней очень комфортно работать на сцене, она чувствует партнера, в театре ее все уважали за профессионализм, молодежь училась у нее мастерству. Уверен, что в "Ленкоме" она не будет на последнем месте". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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