"Попаду в рай": 74-летний Чернов из "Доживем до понедельника" стал прадедом

Артист принимает поздравления

В Благовещенке проходит 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". Зрителей в эти дни ждут премьерные полнометражный и короткометражный киноконкурсы, лаборатория незавершенных проектов, театральный конкурс, специальные события, внеконкурсные показы, ретроспективы, спектакли, мастер-классы, творческие вечера, концерты, выставки и многое другое.

Среди гостей этого года – актер театра и кино Юрий Чернов. В фильме 1968 года "Доживем до понедельника" он сыграл ученика старшего класса Сыромятникова. Снимался он и в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию",

"Только что я стал прадедом, – сообщил "Утро.ру" 74-летний Чернов. – 23 августа у моего 30-летнего внука Алексея родился мальчик, которого назвали Максимом. Мне позвонила дочь Анна и сказала, что стала бабушкой. Я очень был рад, потому что теперь точно попаду в рай – такая есть примета. Подарил правнуку на рождение деньги".

Всего у актера трое детей от двух жен. "Мой старшей дочери Анне от первого брака 51 год, Максиму от второго брака – 44 года, и младшей дочери Ярославе – 37 лет, – сообщил Чернов. – У них у всех разница в возрасте 7 лет. Но поскольку матери разные, то отношения у них не очень простые".

По словам актера, никто из его наследников не стал актером: "Сын работает в академии Строганова, младшая дочь продюсирует спектакли, а у старшей своя фирма. Я их всех отговаривал от того, чтобы идти в артисты, потому что это очень сложная профессия. Да они и сами не любили, когда их снимает телевидение. Что же касается внуков, то один – айтишник, другая учит китайский язык".