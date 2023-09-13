"Спокойнее не станет": Глоба назвала время завершения СВО и раздела Украины

Когда начнутся долгожданные переговоры

В Благовещенске продолжается 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". Особое внимание приковано к творческому вечеру астролога и певицы Тамары Глобы – все очень хотят знать, что нас ждет дальше. С этим же вопросом к ней обратился и корреспондент "Утро.ру".

"Я не гадальный автомат, – сразу предупредила Глоба. – Мой прогноз основан на синтезе логики и астрологии. Я, опираясь на цифры и символы, вижу правильное направление ситуации".

При этом делать оптимистичный прогноз развития текущих событий Глоба пока не спешит. "Не только у нас в стране, но и во всем мире назревает очень большой кризис, – уверяет астролог. – Это будет концентрация военных, политических и экономических событий. И борьба за власть (в 2024 году состоятся выборы президентов США и России – Прим. ред.) усилит все это".

"К тому же нас ждут стихийные бедствия – подтопления, наводнения, пожары, вихри, – продолжает Глоба. – И нужно в этой связи обращать особое внимание на технику и собственную осторожность".

Сейчас, по мнению Глобы, мы переживаем относительно легкий и спокойный период. "А вот со второй половины осени и зимой будет очень трудно, – предупредила она. – Усилятся всякого рода партизанские и диверсионные вылазки, станут активнее военные действия".

Но сложная ситуация, в конечном итоге, приведет всех к переговорам. "Все устанут от кризиса и уже весной будущего года начнут договариваться, – пообещала Глоба. – Я вижу весной окончание острой фазы и начало конкретных и резких переговоров. Не ложных, как это уже было, а реальных. Вместе с тем произойдет разделение пространства. Случится то, что в царствование Александра II произошло в Благовещенске".

События, о которых вспомнила Глоба, случились в 1858 году. Тогда начались переговоры между представителями Цинской империи и чиновниками российского внешнеполитического ведомства, в результате которых был подписан Айгунский договор, по условиям которого весь левый берег Амура признавался российским.

Но даже после окончания СВО жить спокойнее не станет. "В это десятилетие о мире можно забыть, – вздыхает Глоба. – И поэтому все люди, все существующие границы будут резко перестраиваться".