Как живет ставший взрослым рыжий мальчуган из "Ералаша" и "Херши-Колы" Саша Лойе

Как живет ставший взрослым рыжий мальчуган из "Ералаша" и "Херши-Колы" Саша Лойе
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Куда исчезли волосы и сколько получает актер

Продолжается 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". Одно из самых ожидаемых событий – спектакль Артема Каграманяна "Без свидетелей". Главную роль там исполнил Александр Лойе. Многие помнят его рыжим мальчуганом из "Ералаша" и рекламы "Херши-колы" в 90-х. Корреспондент "Утро.ру" встретился с актером в Благовещенске.

В этом году у Вас три юбилея – 40 лет по паспорту, 35 лет первой съемке в кино (дворовый мальчишка в картине "Благородный разбойник Владимир Дубровский" – Прим. ред.) и 30 лет роли Сидорова в рекламе газированной воды. Вас не обижает, что многие ассоциируют Вас именно с теми работами?

У кого-то и этого нет! И к этому можно по-разному относиться. Для меня это лишь страница моей биографии. Узнают, и слава Богу! Хотя и забавляет, что помнят по "Ералашу", хотя сегодня во мне мало что того рыжего мальчишку напоминает. И тот образ я не эксплуатирую, нахожусь в своем возрасте, став лысеньким дяденькой.

В ту далекую пору у Вас была копна рыжих волос. Куда же все делось?

Лысым я стал в последние 7-8 лет. Просто так получилось, что я, вслед за дедушкой и папой, начал довольно рано лысеть. И ходить "с озером в лесу" было не очень удобно. Поэтому пошел по стопам Нагиева и Познера.

А в детстве Вам было приятно, что Вас узнают? Даже те же одноклассники.

В школе всем было все равно – мы учились еще в младших и средних классах. Педагоги меня понимали, и когда я уезжал куда-то на длительные гастроли или съемки, давали мне программу, а потом я приезжал и все сдавал. В школе в начале я учился хорошо, а классу к 10-му устал и меня чуть не выгнали. Просто я знал, что химия, физика и биология мне вряд ли пригодятся – я уже тогда решил учиться на артиста, – поэтому и не налегал на них.

Родители Вами гордились?

Меня в эту профессию никто за руку не тащил и не отговаривал, за что я родителям благодарен. Мама посвятила себя мне, даже ушла с работы, поскольку сниматься я стал с пяти лет и нужно было ездить по съемкам со мной. А потом успела поработать и ассистентом по актерам, и вторым ассистентом оператора, который хлопает хлопушкой. Словом, не мама меня в кино привела, а я – маму (улыбается). 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Когда я ребенком смотрел рекламу "Херши-Колы" с Вами, то всегда хотел узнать, пьете ли Вы ее на самом деле?

На съемках выпил много, и написался на всю оставшуюся жизнь. И сегодня вообще такие напитки не употребляю. 

А денег тогда и сейчас много зарабатываете?

Я – человек не очень больших запросов, неизбалованный, поэтому мне всегда хватало того, что получаю. У меня адекватный бытовой райдер – без "люксов" и "бизнесов". Я ведь начинал сниматься еще в ту пору. когда у меня была только складная табуреточка и взятая из дома гречка в термосе. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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