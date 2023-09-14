Фото Водонаевой в прозрачном белье утекло в Сеть – мужчины в восторге

Телеведущая никогда не страдала от лишней скромности

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева придает огромное значение внешнему виду. Знаменитость не раз подчеркивала, что терпеть не может лишние килограммы и готова бросить все силы на борьбу с ними. Благодаря такой жизненной установке Алена всегда выглядит великолепно. Знаменитость не стесняется показывать окружающим изгибы своего идеального тела.



Аппетитные женские формы стали своего рода визитной карточкой Водонаевой. Обычно она делает акцент именно на пышной груди и подтянутых ягодицах. Эти части тела Алена не стесняется выставлять в самом откровенном виде. Представители сильной половины человечества ахнули, увидев новый горячий контент от звезды.



Алена надела прозрачное нижнее белье белоснежного цвета и в таком виде поизвивалась перед камерой. Пикантность кадру добавила накинутая сверху легкая, невесомая кофточка, которая не прикрыла прелести знаменитости, а наоборот подчеркнула их.





Такой смелый наряд приоткрыл взору публики самые сокровенные части тела телеведущей. Изгибы ее груди отчетливо видны под прозрачным одеянием. В комментариях мужчины засыпали Водонаеву комплиментами и признались, что восхищаются ее стремлением всегда выглядеть идеально.



К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали пикантный кадр с певицей Нюшей.

