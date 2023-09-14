Фото Водонаевой в прозрачном белье утекло в Сеть – мужчины в восторге

Фото Водонаевой в прозрачном белье утекло в Сеть – мужчины в восторге
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая никогда не страдала от лишней скромности

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева придает огромное значение внешнему виду. Знаменитость не раз подчеркивала, что терпеть не может лишние килограммы и готова бросить все силы на борьбу с ними. Благодаря такой жизненной установке Алена всегда выглядит великолепно. Знаменитость не стесняется показывать окружающим изгибы своего идеального тела.

Аппетитные женские формы стали своего рода визитной карточкой Водонаевой. Обычно она делает акцент именно на пышной груди и подтянутых ягодицах. Эти части тела Алена не стесняется выставлять в самом откровенном виде. Представители сильной половины человечества ахнули, увидев новый горячий контент от звезды.

Алена надела прозрачное нижнее белье белоснежного цвета и в таком виде поизвивалась перед камерой. Пикантность кадру добавила накинутая сверху легкая, невесомая кофточка, которая не прикрыла прелести знаменитости, а наоборот подчеркнула их.

Фото: соцсети

Такой смелый наряд приоткрыл взору публики самые сокровенные части тела телеведущей. Изгибы ее груди отчетливо видны под прозрачным одеянием. В комментариях мужчины засыпали Водонаеву комплиментами и признались, что восхищаются ее стремлением всегда выглядеть идеально.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали пикантный кадр с певицей Нюшей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Какую финансовую дыру оставил в "Роснано" сбежавший Чубайс

Новая команда до сих пор разгребает завалы своего предшественника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей