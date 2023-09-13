Скинувшая белье певица Нюша восхитила мужчин – откровенное фото

Скинувшая белье певица Нюша восхитила мужчин – откровенное фото
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала аппетитные округлости

Практически каждая российская певица и актриса имеет в своем арсенале пикантные фотосессии. Привлекательные девушки стараются создать ажиотаж вокруг своей персоны. К сожалению, все чаще для этого используются горячие фотографии, а не достижения на профессиональном поприще. Как бы там ни было, пикантный контент очень радует представителей мужского пола. Настоящий фурор в социальных сетях произвел откровенный снимок со знаменитой певицей Нюшей.

Красотка решила не размениваться на мелочи и предстала перед благодарной публикой не в эротическом белье, а вовсе без одежды. Дабы кадр прошел цензуру, артистка прикрыла выдающуюся грудь руками. Девушка разместилась за столом, облокотилась локтями на поверхность и прикрыла ими пышный бюст.

Весьма откровенная фотография очень порадовала поклонников певицы. Томный взгляд, яркий макияж и влажные волосы добавили снимку огня. Как отмечают в комментариях, над фотографией также наверняка отлично поработали профессиональные фотошоперы. Впрочем, Нюша и сама внимательно следит за своей внешностью и старается всегда выглядеть на все 100.



Большинство отметок под постом посвящены хвалебным одам в честь певицы. Мать двоих замечательных деток умудряется выглядеть получше многих молодых девушек, что восхищает публику. Нюшу, как обычно, засыпали комплиментами и признаниями в самых теплых чувствах.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали снимок актрисы Анастасии Самбурской в нижнем белье.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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