Дележки наследства не будет: 56-летняя Оксана Сташенко успела оставить завещание

Дележки наследства не будет: 56-летняя Оксана Сташенко успела оставить завещание
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Кому достанется все звездное добро

Стоит умереть известному человеку, как в эфире федеральных каналов родственники начинают делить наследство. И происходит это зачастую так некрасиво!

В случае с актрисой театра и кино Оксаной Сташенко так не случится. Звезда сериала "Возвращение Мухтара" успела при жизни оставить завещание. Подробности которого сообщила в эксклюзивном интервью "Утро.ру" на 21-м фестивале театра и кино "Амурская осень". Он проходит в эти дни в Благовещенске.

У актрисы есть 40-метровая "однушка" в Москве и небольшой – всего 84 "квадрата" – одноэтажный загородный дом, стоящий на 8-ми "сотках". И всем своим недвижимым имуществом она распорядилась уже сейчас.

"Многие люди боятся или просто не спешат писать завещание – мол, проживут еще сто лет, – говорит Оксана. – Ну и прекрасно, живите, кто ж мешает! Но при этом мы видим, как на Первом канале и "России" потом происходит дележка имущества. Вот этого я боюсь. И все продумала заранее".

"У меня четверо племянников, – раскрыла Сташенко подробности своего завещания. – А у племянников множество детей, которых я считаю своими внуками. Никто не знает, кто уйдет раньше, а кто позже. Поэтому я всем приказала не позориться, не ходить по ток-шоу, когда меня не станет. А через полгода после моей смерти вступить по закону в наследство, подсчитав всех – от младенцев до стариков. Все мое имущество следует потом продать и поровну поделить". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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