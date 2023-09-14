Увезли прямо из театра: 90-летнего Любшина экстренно госпитализировали

В медпункте театра решили вызвать скорую

90-летний народный артист РСФСР Станислав Любшин оказался в больнице – 14 сентября стало известно, что его экстренно госпитализировали. Позднее медики диагностировали у пациента транзиторно-ишемическую атаку (речь идет о серьезных нарушениях в сосудах мозга).

Согласно приведенным данным, Любшину резко поплохело во время работы. В тот момент он был занят репетицией на сцене МХАТа, готов постановку к своему юбилею, который артист отпраздновал еще 6 апреля.

В медпункте медики измерили давление Любшину – верхний показатель "дополз" до 210. В тот момент было принято решение вызвать актеру скорую помощь.

Как пишут в соцсетях, артиста госпитализировали в больницу еще три дня назад. Как он чувствует себя в настоящее время, неизвестно. Сам Любшин не общался по этому поводу с журналистами.

Ранее мы писали о госпитализации Никиты Михалкова, у которого, судя по сообщениям, могли обостриться хронические заболевания после перенесенной пневмонии.