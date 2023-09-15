Красавица Маша: пышущую здоровьем дочь Кончаловского встретили овациями

Красавица Маша: пышущую здоровьем дочь Кончаловского встретили овациями
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Кем стала звездная наследница

В Благовещенске продолжается 21-й фестиваль театра и кино "Амурская осень". В его рамках состоялся вернисаж графических работ "Взгляд внутрь", талантливо выполненных Марией Михалковой-Кончаловской. Встречали ее овациями! 

Это внучка актера и режиссера Андрея Кончаловского – старшая дочь его сына Егора Кончаловского от связи с актрисой Любовью Толкалиной. В 2017 году, напомним, эта яркая пара, спустя 20 лет совместной жизни, приняла решение разойтись.

Марии уже 22 года. Она пышет здоровьем и восхищает красотой. Ее руки густо покрыты татуировками, что только придает шарма и очарования. О том, как складываются карьера и судьба, она рассказала в эксклюзивном интервью "Утро.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

По ее словам, выставка стала возможной благодаря участию Павла Матюхина – Заместителя председателя правительства Амурской области. "Он давно является моим заказчиком, и, можно сказать, что и покровителем", – пояснила молодая художница. Представила же она она иллюстрации к карело-финскому эпосу "Калевала" и декорации к "Мастеру и Маргарите". Интересно, что через всю страну везла она их в деревянном коробе, заботливо собранном ее мужем.

"Началось все с того, что меня пригласили работать в театр художником по костюмам, а потом стала и художником-декоратором", – рассказала художница. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

В роду Марии Михалковой-Кончаловской были люди разных творческих профессий. Поэтому у нее самой был большой выбор. "Меня приглашали играть в кино, – признается она. – Я даже периодически появляюсь в эпизодах, но мне это не очень интересно". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Члены семьи одобряют занятие Марии. "Поскольку у меня в роду было много живописцев (ее прадед Сергей Михалков в 1936 году женился на Наталии Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского, внучке художника Василия Сурикова – Прим. ред.), то все родные мне все говорят, что надо продолжать учиться и развивать в себе талант. Я не помню, со скольки точно лет начала рисовать, но делаю это столько, сколько себя помню. А сегодня учусь на графического дизайнера".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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