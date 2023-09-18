Тает на глазах: резко исхудавшего 40-летнего красавца Ермака невозможно узнать

Тает на глазах: резко исхудавшего 40-летнего красавца Ермака невозможно узнать
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Знаменитый актер театра и кино стремительно теряет килограммы

Номер Дмитрия Ермака украсил церемонию закрытия 21-го фестиваля театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске. Зрители в зале шептались: "Это он? Как исхудал!" Корреспондент "Утро.ру" за кулисами дождался звезду мюзикла "Анна Каренина" и спросил, с чем связаны столь резкие перемены во внешности.

"Я за два с половиной месяца сбросил более 8 килограммов, – сообщил Ермак. – Вот даже теперь ремень не держит брюки. Думаю, придется менять гардероб. Ведь я хочу похудеть еще на четыре".

Сейчас актер с ростом 180 сантиметров весит 74 килограмма, хотя недавно стрелка весов показывала 82. 

Никакой особой диеты у актера нет. "Все дело в грамотном сбалансированном питании, – заверил он. – Я ем немного и себя не ограничиваю в выборе продуктов – главное, правильной рассчитать суточную норму калорий. Я не добираю в день около 500 килокалорий. Плюс регулярный спорт три раза в неделю, плюс съемки и спектакли каждый из которых по затратам как три тренировки".

Звезда мюзиклов Наталия Быстрова супруга поддерживает. "Она всегда шутит, что ест все и сколько хочет, а весит всегда 54 килограмма, – улыбается Ермак. – Она имеет такую фигуру и конституцию, что все может себе позволить". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Похудение обходится актеру в 1500-2000 рублей в день – столько стоит сбалансированное питание. "Меня вдохновила Лариса Долина, которая после 14 часов вообще не ест, – добавил Дмитрий Ермак. – Мы с ней дружны. И даже когда она приезжает к нам в гости, я делаю так, чтобы мы в 2 часа дня окончили трапезу. Я посмотрел на нее, и тоже вдохновился, решил худеть". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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