Растроенная Бородина пожаловалась на "лишний" вес

Звезда обратилась к медикам

Популярная российская актриса и телеведущая Ксения Бородина за годы карьеры собрала многомиллионную армию поклонников, с которой регулярно делится моментами из жизни в социальных сетях. На днях она пожаловалась фанатам на "лишний" вес.

Ксения Бородина призналась, что очень злилась в последнее время, вставая на весы. Даже несмотря на загруженный график, здоровый образ жизни, постоянные тренировки и строгие диеты, звезда телепроекта "Дом-2" никак не могла сбросить килограммы.

Артистка подчеркнула, что ее весы постоянно показывают отметку в районе 50 килограмм. Она была разочарована тем, что вес не уменьшается. Однако этому странному явлению быстро нашлось логическое объяснение.

Ксения Бородина обратилась со своей проблемой к специалисту. Как оказалось никакого лишнего веса у нее нет. Телеведущая отметила, что ее тело менялось, зато цифры на весах оставались прежними.

Врачи после обследования обрадовали звезду экранов. Дело в том, что Ксения Бородина подкачалась, то есть жировая масса перешла в мышечную, что полезно для организма.

Ранее Ксения Бородина похвасталась дорогой школьной формой для дочерей.