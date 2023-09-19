Диснеевская принцесса: тайная внучка лидера "Землян" поразила красотой

16-летняя Лиза покоряет модельный подиум

Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев счастлив во втором браке. Вместе с певицей Еленой Север он воспитал двоих сыновей: Владимира и Юрия, выступающих на сцене под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир. Однако всего у музыканта четверо детей – в первом браке со Светланой у продюсера родились двое дочерей: Светлана и Зоя. А теперь уже и внуки подросли.



На днях стало известно, что 16-летняя внучка Елизавета Акура пробует себя в модельном бизнесе и уже добилась определенных успехов. Она – нереальная красавица! Ангельская принцесса!

"Очень интересно было принять участие в фотосессии в Москве. Тут очень много профессионалов. Интересно было посотрудничать с российскими визажистами, стилистами, фотографами. С нетерпением ждала увидеть результат совместной работы, так как у них свой новый взгляд на меня. Я увидела и почувствовала себя в новом образе. И результат мне очень понравился", – рассказала она "Утро.ру".

Стоит отметить, что девушка постоянно проживает в Италии – в Риме. Отсюда и ее удивление работам русских фотографов. При этом, Лиза искренне убеждена, модель не должна быть просто ожившей куклой. Девушка с ангельскими чертами изучает латынь и греческий и свободно говорит на трех языках: итальянском, английском и родном русском.

"Мода, она вне политики, для нее не существует границ, разрешений на въезд. Она объединяет людей всех национальностей и вероисповеданий. По стилю одежды человека можно понять о его интересах, о его настроении в данный момент. Говорят, что глаза – это зеркало души. А внешний вид человека, его одежда говорит о настроении человека, о сфере его работы, о стиле его жизни", – заметила красавица Лиза