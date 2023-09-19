Умер актер Алексей Янин: новость уже подтвердили родные

Умер актер Алексей Янин: новость уже подтвердили родные
Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
Ему было 40 лет

Спустя две недели после госпитализации скончался актер Алексей Янин. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра, а также новость подтвердила его супруга Дарья.

"Сердце не выдержало", – раскрыли причины смерти в театре.

Последние восемь лет актре боролся с последствиями инсульта. Он изменился до неузнаваемости, за ним продолжала следить мать. 

В начале сентября уже сообщалось о смерти Алексея Янина. Сведения даже дошли до родственников, которые начали скорбеть по актеру, однако позже оказалось, что это было обманом черных риелторов. Состояние мужчины при этом оставалось тяжелым, все время с момента госпитализации он провел в реанимации.

Источник: Пятый канал

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