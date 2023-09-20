Мария Захарова блеснула стройными ножками в дерзком наряде

Мария Захарова блеснула стройными ножками в дерзком наряде
Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Дипломат в юбке не забывает о моде

Официальная представитель МИД Мария Захарова для многих стала эталоном успешной женщины, которая не только радует окружающий мир своей красотой, но и умеет отстоять позицию Москвы на международной арене. При этом ее женственная сторона абсолютно не страдает от тяжелой "мужской" работы – Захарова успешно отбивается от нападок Запада и при этом выглядит хрупкой, очаровательной женщиной.

Настоящий фурор в социальных сетях произвела свежая фотография работницы главного внешнеполитического ведомства нашей страны. Обворожительная дипломат появилась на публике в стильном пальто и модных туфельках изумрудного цвета.

Такой дерзкий наряд заставил окружающих замереть от восторга. Громоздкая обувь на стройных ногах Марии выглядит более чем уместно, хотя другую модницу такой выбор туфель мог бы подвести. Но в случае с Захаровой образ получился очень свежим и обольстительным.



Впрочем, обворожительная внешность не отменяет необходимость качественно выполнять работу дипломата. Недавно Захарова емко прокомментировала слова главы Польши Анджея Дуды об украинском лидере Владимире Зеленским.

Поляк назвал своего незалежного товарища утопающим, который готов хвататься за любую соломинку. На это Захарова иронично напомнила, что именно Польша была одной из стран, которая скинула Украину на дно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее в Сети любовались роскошной фотографией полностью обнаженной Любови Толкалиной.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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