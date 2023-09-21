Нажравшийся Деревянко отрыжкой из похабного горла сорвал романтическое свидание

Актеру было стыдно за случившееся

47-летний Павел Деревянко, судя по сообщениям в Интернете, неоднократно встречался с юристом Дарьей Мясищевой, от связи с которой в 2010 году появилась дочь. В 2014-м у пары появилась вторая дочь. И с этого года актер проживал совместно с детьми и их матерью, поскольку вернулся к ней. В декабре 2020 года встречи прекратились.

А на вечеринке Leaders Family в честь дня рождения глянцевого журнала Screenpaper актер вспомнил про свою первую любовь и свидание. Хотя было все тогда обернулось не очень романтичным образом...

"Дело было еще в детском саду города Таганрога, – рассказал актер. – У девочки был день рождения. Папа сходил на рынок, купил нарциссы, и я пошел к ней. Мы сели за стол. А я как-то сильно наелся, напился "газиков", и сильно отрыгнул. Я очень сильно смутился, покраснел. Но какой-то взрослый, сидевший за столом, сказал: "Благородная отрыжка из похабного горла!" Хотя свидание было испорчено.

По словам Деревянко, сейчас его сердце пылает. "Жизнь – это сегодня моя главная дама сердца и мой спутник, – ответил он на вопрос о любви. – Но есть и девушки, конечно". Подробностей, правда, актер не сообщил.