Кто из российских актеров сражается на СВО: опубликован список

Кто из российских актеров сражается на СВО: опубликован список
Георгий Тесля-Герасимов. Фото: news.myseldon.com
Звезды готовы бороться за правое дело

Чаще всего в прессе обсасывают скандалы, связанные с артистами, позорно покинувшими нашу страну в очень сложный для нее период. Однако немало выдающихся российских актеров на собственном примере показали, что такое честь и отвага и отправились защищать родину в зону специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

Журналисты опубликовали список с российскими артистами, которые не стали прятаться от беды, а напротив, сами отправились на защиту родного государства.

Одним из первых в зону боевых действий отправился Георгий Тесля-Герасимов. Любимец публики из популярного телесериала "След" сначала поехал на фронт в качестве военного корреспондента, а затем принял важное для себя решение и остался воевать в рядах 3-его батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.

Другой популярный артист Павел Устинов получил повестку в октябре прошлого года. Молодой человек подчеркнул, что ни на секунду не задумывался о том, чтобы отлынивать от службы. Напротив, Устинов с готовностью отправился в горячую зону.

Кроме того, на фронте сражается звезда киноленты "9 рота" Сослан Фидаров, артисты Эдуард Захарук и Игорь Мамаев.

Ранее был опубликован список артистов, которые молча пропали с экранов после старта спецоперации.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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