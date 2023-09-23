Кто из российских актеров сражается на СВО: опубликован список

Звезды готовы бороться за правое дело

Чаще всего в прессе обсасывают скандалы, связанные с артистами, позорно покинувшими нашу страну в очень сложный для нее период. Однако немало выдающихся российских актеров на собственном примере показали, что такое честь и отвага и отправились защищать родину в зону специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.



Журналисты опубликовали список с российскими артистами, которые не стали прятаться от беды, а напротив, сами отправились на защиту родного государства.



Одним из первых в зону боевых действий отправился Георгий Тесля-Герасимов. Любимец публики из популярного телесериала "След" сначала поехал на фронт в качестве военного корреспондента, а затем принял важное для себя решение и остался воевать в рядах 3-его батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.



Другой популярный артист Павел Устинов получил повестку в октябре прошлого года. Молодой человек подчеркнул, что ни на секунду не задумывался о том, чтобы отлынивать от службы. Напротив, Устинов с готовностью отправился в горячую зону.



Кроме того, на фронте сражается звезда киноленты "9 рота" Сослан Фидаров, артисты Эдуард Захарук и Игорь Мамаев.



Ранее был опубликован список артистов, которые молча пропали с экранов после старта спецоперации.

