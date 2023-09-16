Какие российские артисты молча пропали с экранов после старта СВО

Журналисты составили любопытный список

События прошлого года перевернули жизнь многих с ног на голову. Немало именитых российских звезд открыто объявили о своем несогласии с позицией Кремля и отчалили за рубеж. Однако некоторые ведут себя поскромнее, хотя и стали значительно реже появляться на голубых экранах, а то и вовсе с них пропали.



Внимательные журналисты составили список с российскими артистами, профессиональная деятельность которых резко схлопнулась после февраля прошлого года. Помимо всем известных личностей, которые громко охаивают нашу страну, есть и менее активные, но внезапно проглотившие язык звезды.



Народный артист России Александр Филиппенко на фоне прошлогодних событий принял решение покинуть родной театр имени Моссовета. Более того, он объявил, что его гражданская позиция не позволяет жить в России и переехал в Вильнюс.



Композитор Игорь Крутой никаких громких заявлений не делал, однако его профессиональная деятельность заметно затихла. Популярный музыкальный конкурс "Новая волна" прекратил свое существование. Известно, что семейство Крутого давно живет в Соединенных Штатах.



Тимур Бекмамбетов избавился от своей российской киностудии и больше не представляет новые проекты в нашей стране.



Звезда телепрограммы "Сто к одному" Александр Гуревич написал заявление на увольнение и больше не появляется на голубых экранах. При этом о своей позиции ведущий предпочитает отмалчиваться.



Данила Козловский также пропал с телеэкранов после скандальных заявлений о решениях российского руководства. Впрочем, этот артист пытается отстоять свою честь, хотя зрители все помнят и даже отправили его в армию.

