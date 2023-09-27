Многомиллионный памятник Моисееву признан самым красивым на Троекуровском кладбище

Спустя год после смерти певца на его могиле появился красивый монумент

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

До сегодняшнего дня самым стильным захоронением была могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Теперь же, как признаются работники некрополя, пальма первенства у открытого 27 сентября на месте простого деревянного креста шикарного памятник Борису Моисееву.

В июле на доме №54 на улице Челюскинцев в Могилеве появилась мемориальная доска этому знаменитому певцу и хореографу, выполненная Филиппом Трушиным. Он же работал и над монументом для могилы исполнителя. "Памятник будет шедевральный, 2,5 метра высотой, – обещал скульптор. – Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева ("Боль разлуки" – Прим. ред.), чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваем – там будет и портрет, и скульптура в полный рост".

Так и случилось. "Как живой!", "Таким мы его и помним!" – ахали гости, которые пришли почтить память Бориса в первую годовщину его смерти. И все говорили, что памятник Боре, который обошелся в несколько миллионов рублей, теперь самый красивый на этом звездном кладбище.

На его открытие пришли композитор Ким Брейтбург, который много писал для Моисеева, арт-директор Сергей Горох... Именно он, кстати, 27 сентября 2022 года и обнаружил тело Бориса Моисеева, который умер на 69-м году жизни после третьего инсульта. На панихиде в зале прощания Троекуровского кладбища присутствовали певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев.