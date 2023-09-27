Многомиллионный памятник Моисееву признан самым красивым на Троекуровском кладбище

Многомиллионный памятник Моисееву признан самым красивым на Троекуровском кладбище
Фото: Утро.ру
Спустя год после смерти певца на его могиле появился красивый монумент

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

До сегодняшнего дня самым стильным захоронением была могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Теперь же, как признаются работники некрополя, пальма первенства у открытого 27 сентября на месте простого деревянного креста шикарного памятник Борису Моисееву.

Фото: Утро.ру

В июле на доме №54 на улице Челюскинцев в Могилеве появилась мемориальная доска этому знаменитому певцу и хореографу, выполненная Филиппом Трушиным. Он же работал и над монументом для могилы исполнителя. "Памятник будет шедевральный, 2,5 метра высотой, – обещал скульптор. – Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева ("Боль разлуки" – Прим. ред.), чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваем – там будет и портрет, и скульптура в полный рост".

Фото: Утро.ру

Так и случилось. "Как живой!", "Таким мы его и помним!" – ахали гости, которые пришли почтить память Бориса в первую годовщину его смерти. И все говорили, что памятник Боре, который обошелся в несколько миллионов рублей, теперь самый красивый на этом звездном кладбище.

На его открытие пришли композитор Ким Брейтбург, который много писал для Моисеева, арт-директор Сергей Горох... Именно он, кстати, 27 сентября 2022 года и обнаружил тело Бориса Моисеева, который умер на 69-м году жизни после третьего инсульта. На панихиде в зале прощания Троекуровского кладбища присутствовали певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев.

Источник: "Утро.ру" • Требует проверки
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