Известный российский артист лишился слуха из-за ранения на СВО

Известный российский артист лишился слуха из-за ранения на СВО
Фото: www.unsplash.com
Несколько лет назад актер пошел по кривой дорожке

Ряд знаменитых российских артистов после известных событий прошлого года приняли для себя судьбоносное решение откреститься от России и продолжить строить жизнь за рубежом. Однако большинство все же оказались настоящими патриотами, некоторые звезды даже сражаются на поле боя. Впрочем, есть и те, кто выменяли службу на свободу. Интересным образом складывается жизнь артиста Александра Килина – выяснилось, что он получил серьезные ранения.

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Реальные пацаны" и известной киноленты "Географ глобус пропил" несколько лет назад пошел по кривой дорожке и совершил страшное преступление. Мужчину осудили за насильственные действия и убийство юной подруги.

В 2016-м году Килина приговорили к 18 годам тюремного заключения. Он отсидел семь – оставалось еще девять, однако артист решил отправиться в зону СВО добровольцем, чтобы получить в дальнейшем свободу.

Несколько месяцев назад он выкладывал в социальных сетях фотографии во военной форме. Теперь в прессе появилась информация о том, что Александр получил серьезные ранения во время одного из боев.

У молодого человека лопнули барабанные перепонки, что привело к частичной потере слуха. Артист находится в госпитале, где получает необходимое лечение. После завершения службы Килин рассчитывает вернуться в актерскую профессию.

К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало список российских актеров, которые отважно сражаются в зоне СВО.

Источник: Портал 59 ✓ Надежный источник

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