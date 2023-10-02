"У меня все есть": богатый Туриченко из "Иванушек" рассекретил свои доходы

Как живет самый молодой и красивый участник популярной группы

В столичном Петровском путевом дворце состоялась пафосная презентация альбома Анны Асти "Царица" и созданного ею музыкального лейбла Fenix Music. Среди гостей, приглашенных на этот царский бал, был участник группы "Иванушки International" и шоу "Маска" на НТВ 40-летний Кирилл Туриченко.

"От всего, что происходит в шоу-бизнесе, можно легко сойти с ума, – признался музыкант "Утро.ру". – И тут главное не потерять себя, как человека. В Москве жить сложно, а в шоу-бизнесе – еще сложнее. Например, трудно не заболеть звездной болезнью".

Сам Кирилл не скрывает, что тоже ею переболел: "Это случилось в 2003 году, когда я выступал в группе Smash! и ездил с Владом Топаловым (полгода выступал на бэк-вокале, позже получил предложение стать вторым участником группы после ухода Сергея Лазарева, но отказался из-за болезни отца – Прим. ред.). Этот укол был болезненным!"

Сегодня, по словам Кирилла, его не утомляет постоянное внимание, которое он получает. "Мне нравится, когда узнают, я очень коммуникабельный человек, – улыбается артист. – А вот мама переживает, что я несу такой груз – работая и сольно, и с "Иванушками", нахожусь постоянно в дорогое, у меня мало сна. Как-то была ситуация, что я во время тура по Америке просто упал в обморок".

Но такая востребованность приносит певцу хорошие плоды.

"Я уже богат, – честно признается он. – У меня есть и дача, и квартира, и несколько машин – у меня, у мамы, у жены. Просто сегодня имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой сольный проект – покупать песни, записывать их, ведь спонсоров у меня нет".

Есть у предприимчивого исполнителя и успешный немузыкальный бизнес. "Я уже года четыре владею сетью магазинов "Галамарт by Кирилл Туриченко", – сообщил он. – Они находятся в крупных торговых центрах и там продается все, что нужно в доме. Это как маленькая "Икеа". Проектом занимается моя семья – сестра и племенник. А я там постоянно участвую в каких-то акциях. Заходите в гости!"