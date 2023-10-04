"Почти все украдено": Цымбалюк-Романовская рассекретила судьбу вещей Джигарханяна

"Почти все украдено": Цымбалюк-Романовская рассекретила судьбу вещей Джигарханяна
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Куда делись предметы, окружавшие артиста при жизни

3 октября Армену Джигарханяну исполнилось бы 88 лет. Ко дню рождения легендарного актера, режиссера и педагога в библиотеке имени Данте Алигьери откроется выставка, посвященная творчеству Армена Борисовича. На вернисаже покажут малоизвестный фильм-притчу Владимира Наумова 1994 года "Белый праздник" с участием Джигарханяна. Эксклюзивными подробностями с "Утро" поделилась пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – последняя супруга знаменитого артиста.

"Так совпало, что выставка открывается в библиотеке, которая находится у метро "Университет", там же, где и созданный Арменом Борисовичем и носивший его имя театр (ныне – "Прогресс-сцена" театра Сатиры – Прим. ред.), – рассказала Виталина Викторовна. – В витрине – собранные библиотекой фотографии и книги, посвященные Джигарханяну. Я же из домашнего архива дала на экспозицию журнал 1995 года с большим интервью Армена Борисовича и его автографом. Дала и экземпляр пьесы Сэмюэля Бэккета (ирландский модернист – Прим. ред.) "Последняя лента Крэппа" с актерскими пометками Джигарханяна".

Речь идет про одноактную пьесу 1958 года, которая  была написана для североирландского актера Патрика Мэги и изначально называлась "Монолог Мэги". По сюжету герою исполняется 69 лет, он достает свой старый магнитофон, чтобы переслушать и прокомментировать свои записи, которые делал с 39 лет. "Это театр абсурда, там сложный язык, – пояснила бывшая жена Джигархаряна. – Армен Борисович говорил, что ее тяжело играть".

"…Я играю Крэппа – полтора часа на сцене в полном одиночестве, только с магнитофоном. Жалею даже, что нет возможности, чтобы у Крэппа вдруг нос, как у сифилитика, отпал – до такой степени гниет и разлагается этот человек… Я играю его без зубов – свои протезы снимаю…", – рассказывал в интервью актер о той свой работе. 

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Один из самых ценных экспонатов выставки – орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Его Армен Джигарханян получил 3 октября 2010 года в Кремле из рук Дмитрия Медведева "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность". Всего же таких орденов разных степеней у него было три.

Еще при жизни актера звучали предложения открыть в Москве его мемориальный музей. Но Виталина Цымбалюк-Романовская не очень верит в эту идею. "Мало что осталось для музея, – рассекретила она судьбу вещей актера. – Многое пропало после нашего развода – попросту было украдено чужими людьми. И я не думаю, что какие-то бытовые предметы могут быть интересы – Армен не любил все это".

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Гораздо интереснее, мне кажется, было бы показать его сценические костюмы – тому же театру им. Маяковского он отдал 27 лет – служил с 1969 по 1996 годы, пока не основал свой театр. Но не знаю, сохранилось ли там что-то. У меня же, если говорить о быте, цело его любимое кресло, в котором я сегодня люблю сидеть вечерами и читать", – призналась пианистка.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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