Cавичева высказалась о возращении на сцену давно пропавшего Губина

Cавичева высказалась о возращении на сцену давно пропавшего Губина
Фото: Olga Loskutova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Когда ждать появления звезды на публике

Андрей Губин в следующем году отметит 50-летие. Он ушел со сцены в 2010-х. После чего жил на авторские гонорары и редко появлялся на публике. Уход в тень певец объяснял серьезными проблемами со здоровьем – мол, ему был поставлен диагноз – левосторонняя прозопалгия лица. Это болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Причиной заболевания врачи называют недосыпание, переутомление, хронический стресс.

Однако теперь стало известно, что в честь полувекового юбилея исполнитель хита "Мальчик-бродяга" планирует вернуться на эстраду и даже дать большой сольный концерт. Юлия Савичева такому известию обрадовалась. В чем заверила корреспондента "Утро.ру" на презентации Акмаля – звезды телепроектов Первого канала "Голос. Дети" из команды Басты и "Голос. Уже не дети" из команды Полины Гагариной.

"Я очень рада этой новости про Губина, – заверила Савичева. – Буду надеяться, что у него получится вернуться, ведь столько хитов у человека. Но я буду только "за" и если он попробует делать что-то новое".

Не исключает артистка и появления их дуэта. "Я сейчас двигаюсь в направлении поп-рока, поэтому, если ему это тоже будет интересно, то почему бы и нет?!" – улыбается 36-летняя финалистка телепроекта "Фабрика звезд 2", участница конкурса "Евровидение-2004".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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