"Сам петь не планирую": страдающий от боли Губин продает свои песни

Знаменитый артист поставил на своей карьере крест?

Недавно исполнитель хита "Девушки как звезды" Андрей Губин вновь появился в медиапространстве, став героем недавнего выпуска передачи "Малахов". 49-летний певец рассказал телеведущему о своей жизни в последние годы, своем состоянии и планах.

Также Губин побеседовал и с Woman.ru, сообщив о смене места жительства. По словам певца, с недавних пор он снова проживает в своей московской квартире. Андрей решил покинуть загородный дом, но теперь не понимает, чем заняться. Единственное развлечение – написание песен. Правда, сейчас он работает в стол.

Недавно Губин побывал на нескольких концертах, на которых выступали молодые артисты. Певец смотрит, кому продать бы свои песни. Правда, он не торопится передавать права. Считает, что спешка в этом деле не нужна. "Сам петь не планирую, да и здоровье не очень", – признался Андрей. Видимо, он уже поставил на своей карьере крест.

Напомним, долгое время Губин страдает от боли. Ему диагностировали левостороннюю прозопалгию. Певец успокаивает поклонников: хуже ему не стало, но и улучшений, к сожалению, нет.

Ранее Андрей Губин нелестно высказался о певце Ярославе Дронове, более известном как SHAMAN. Почему артисту не понравился молодой коллега, писало "Утро.ру".