Дом актера Назарова в Москве обчистили на 3,5 млн рублей

Дом актера Назарова в Москве обчистили на 3,5 млн рублей
Дмитрий Назаров. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Семья актера пострадала от недобросовестной уборщицы

Сотрудница клининг-сервиса украла три с половиной миллиона рублей у дочери российского актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Все произошло в доме звездной семьи в центре российской столицы.

По некоторым данным, 23-летняя Арина (так зовут дочку артиста) 7 октября вызвала на уборку клинера из Средней Азии, которая наводит порядок в доме Назаровых уже несколько лет.

Вернувшись домой на Таганку спустя некоторое время, Арина увидела ужасающую картину: по дому разбросаны вещи, везде валяется мусор – и, самое главное, тумбочка в спальне отодвинута. Уборщица вытащила оттуда конверт с огромной суммой – 3,5 млн рублей. 

До женщины дозвониться не получилось. В итоге Арина обратилась в правоохранительные органы. Полиция задержала на следующий день недобросовестную уборщицу на юго-востоке Москвы – та во всем созналась.

Ныне горе-уборщица находится под стражей, полиция возбудила уголовное дело о краже.

А до этого Дмитрий в свойственной себе стихотворной форме с брезгливостью отреагировал на предложение вернуться в Россию (с января он вместе с супругой проживает во Франции).

Источник: Mash ✓ Надежный источник

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