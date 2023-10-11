Концерт Витаса в Китае обернулся грандиозным скандалом

Артист оказался крайне популярен в стране

Виталий Грачев, более известный по своему творческому псевдониму Витас, отправился на гастроли в Азию. Артист довольно популярен в Китае благодаря своему необычному тембру голоса – его концерты регулярно собирают толпы народа, а также его часто показывают по местному телевидению. Однако последнее выступление певца обернулось грандиозным скандалом.

Витас приехал в КНР продвигать русскую культуру. В программе его концерта были одна из наиболее любимых китайцами композиций "Подмосковные вечера". Послушать ее захотели несколько тысяч человек, предусмотрительно купив проход на выступление звезды, однако позже оказалось, что это было подделкой.

Всего, согласно заявленным местам в зале, должны были продать 55 тысяч билетов. Однако злоумышленникам удалось сбыть еще порядка 7 тысяч фальшивок – все эти люди пришли на концерт и, что самое удивительное, система безопасности их спокойно пропустила. В итоге огромная толпа с трудом помещалась на площадке, пока Витас выступал на концерте.

"Естественно, ни исполнитель, ни продюсер дополнительных гонораров не получили", – пишет Shot.

Всего артист должен выступить еще в 15 китайских городах, и представители звезды ожидают, что там будет аналогичная ситуация. Сейчас они стараются урегулировать скандал и сделать так, чтобы люди с подделками не смогли зайти в зал.

Витас – не единственный российский исполнитель, кого в Китае принимают с восторгом. Ранее китайцы были крайне рады видеть Анну Нетребко, которая приехала в страну со своей русской программой. Однако это крайне не понравилось украинцам.