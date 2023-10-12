Известная певица объявила о побеге из России

Знаменитость сделала заявление

Бывшая солитска группы "Блестящие" Ксения Новикова объявила в своих соцсетях, что решила сбежать из России. Не на совсем, лишь временно, чтобы провести отпуск вместе с детьми.

Знаменитость прошла через многое, чтобы быть рядом со своими сыновьями. Она пережила развод, и ее бывший муж увез наследников за границу. Тогда артистка ходила по всем ток-шоу, чтобы ей помогли найти мальчиков.

Проблему удалось уладить, и теперь Новикова старается больше проводить времени с детьми, чтобы накопить как можно больше совместных положительных эмоций.

"Сбежали в лето. Когда будущее туманно, лучший вариант – жить сегодняшним днем, я считаю", – объяснила она в соцсетях свой отъезд из России.

Куда именно уехало семейство знаменитость не сообщила, однако она опубликовала несколько счастливых фото с сыновьями, на которых они весело проводят время. Ксения поделилась трогательными моментами с Мироном и Богданом, на которых она нежно обнимает их во время отдыха.

Сама Новикова, несмотря на все трудности, старается сохранять радостный настрой. Она выглядит довольно хорошо, поэтому часто хвастается своей стройной фигурой в соцсетях.

Ксения Новикова была одной из самых ярких участниц группы "Блестящие". Она утверждает, что поддерживала достаточно близкие отношения с Жанной Фриске, хотя подругой ей не была. Не так давно артистка решила почтить память коллеги, опубликовав фрагмент и исполнением ее песни. Подобное понравилось не всем.