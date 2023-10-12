Заблокированы счета: осквернившую святое Волочкову загнали в угол

Заблокированы счета: осквернившую святое Волочкову загнали в угол
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблемы танцовщицы множатся на глазах

Когда-то талантливая балерина Анастасия Волочкова блистала на подмостках самых знаменитых театров России. Теперь же имя артистки всплывает исключительно на фоне разнообразных скандалов. Так, в прессе появилась информация, что до счетов компании знаменитости добралась налоговая.

Сообщается, что внимание налоговиков привлек фонд содействия развитию русской культуры и искусства "Анастасия Волочкова". По итогам проверки были заблокированы счета этой организации. Дело в том, что компанией не были в срок предоставлены налоговые декларации. За такой серьезный проступок балерину и наказали.

Отмечается, что компания работает уже 22 года, однако сама танцовщица стала ее руководителем только семь лет назад. В графе "вид деятельности" стоит "предоставление финансовых услуг".

Стоит отметить, что в последнее время балерину буквально загоняют в угол. Скандалы с артисткой перестали оставаться в плоскости разборок в шоу-бизнесе. Теперь все значительно серьезнее. Так, Анастасию хотят привлечь к ответственности из-за скандального снимка с советским памятником. Балерина додумалась сделать шпагат на святыне, за что была резко раскритикована публикой.

Источник: Telegram-канал Shot • Требует проверки
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