Скандал с дочкой Трофима на "Голосе" прокомментировала мать вылетевшей участницы

Наставником девочек был Егор Крид

На минувшем эфире шоу "Голос. Уже не дети" перед Егором Кридом встал трудный выбор на этапе поединков. Наставник отдал предпочтение Елизавете Трофимовой, дочери известного российского шансонье Сергея Трофимова. А победительницы девятого сезона Аделия Загребина вылетела с проекта.

Решение Егора Крида сразу же вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Возник серьезный скандал. Многие зрители посчитали, что член жюри "Голоса" выбрал наследницу Трофима не по вокальным данным, а из-за известной фамилии.

Мать покинувшей передачу участница тоже не осталась в стороне от громкой истории и высказала свое отношение к происходящему. Илона Загребина не стала скрывать, что ее дочь сильно расстроилась из-за решения наставника. При этом женщина отметила, что принимает выбор Егора Крида.

"Мы его уважаем, значит, он так посчитал нужным", – подчеркнула мать вылетевшей участницы.

Она также прокомментировала выступление дочери Сергея Трофимов. Илона Загребина похвалила юную исполнительницу. По словам женщины, наследница звезды продемонстрировала хорошие вокальные данные.

Ранее мы сообщали о госпитализации другого наставника "Голоса" Димы Билана.