Брэд Питт разоблачил тайную связь Анджелины Джоли с российским олигархом

Актер обнародовал переписку

Американские оскароносные актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли являются живыми легендами Голливуда. Отношения у звездной парочки начались почти 20 лет назад, однако в 2019 году они официально развелись.

Меж тем, Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор делят совместно нажитое имущество. Право владеть многомиллионным состояниям каждый из них отстаивает в суде.

Некогда любящие друг друга знаменитости ныне грызутся за каждую долю в собственности. К примеру, Брэд Питт требует у Фемиды расторгнуть сделку Анджелины Джоли с российским олигархом Юрия Шефлером.

По данным портала Radar Online, актриса продала предпринимателю свою долю в винном бизнесе. Однако кинопродюсер утверждает, что не давал согласия на сделку. Он даже разоблачил в суде тайную связь жены с олигархом, обнародовав фрагмент их деловой переписки.

В частности, российский предприниматель в электронном письме благодарит Анджелину Джоли за заключенную сделку, несмотря на разногласия с Брэдом Питтом по этому поводу.