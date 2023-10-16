Отчество и фамилия: вскрылся громкий обман с именем Ахеджаковой

О беглой артистке продолжают судачить

Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова получила вторую волну популярности после известных событий прошлого года. Артистка оказалась в числе беглецов, которые приняли решение расплеваться с родной страной, и отчалила за границу. Теперь к звезде приковано пристальное внимание. Недавно вскрылась любопытная информация об имени актрисы.



Известно, что будущая звезда советских экранов появилась на свет в Днепропетровске. Однако, судя по всему, отношения матери Лии и ее биологического отца не сложились. Вскоре женщина приняла решение переехать и отправилась искать счастье в Адыгею.



Там судьба оказалась более благосклонной к женщине. Она повстречала приличного мужчину, который без лишних вопросов принял молодую маму с маленькой дочерью. Этого человека звали Меджид Ахеджаков.



Таким образом, на самом деле, из известного всем имени Лия Меджидовна Ахеджакова актрисе действительно принадлежит только первое слово.



При этом любопытно, что знаменитость настолько прониклась любовью к отчиму, что даже частенько рассказывала о своих адыгейских корнях, что по факту также является обманом. Кто на самом деле был отцом артистки, так и не выяснилось.



К слову, недавно Ахеджакову отправили в лечебницу после странной выходки.

