Мадонна прервала концерт неожиданной речью о своей бедности

Артистка вспомнила о былом

Знаменитая американская певица Мадонна впервые за долгое время выступила перед публикой с сольным концертом. Во многом мероприятие отличалось вызывающими нарядами, а также их отсутствием на танцорах. Звезда, несмотря на возраст, активно танцевала и исполняла все вживую. Но в какой-то момент концерт пошел не по плану, пишет зарубежная пресса.

Посреди программы Мадонна решила прервать все неожиданной речью о своей бедности. Артистка вспомнила годы, когда у нее совершенно не было денег в кармане. Тогда молодой и привлекательной девушке пришлось идти на хитрость, чтобы хоть как-то выживать.

По словам Мадонны, она знакомилась с парнями и посреди свидания спрашивала, есть ли у них душ. При утвердительном ответе она соглашалась последовать в их жилье на вечер.

"Отвратительная работа ради душа! Нам всем приходится бороться, чтобы свести концы с концами, верно?", – обратилась певица к народу.

Знамненитость призналась, что сейчас она стоит на сцене и испытывает удивление, что смогла зайти так далеко с тех времен.

После артистка рассказала, как едва не сорвалось ее турне из-за инфекционной болезни. Она утверждает, что тогда была близка к смерти как никогда.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Мадонна во время концерта замоталась в украинский флаг.