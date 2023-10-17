Отключают от приборов: знаменитый артист и звезда КВН при смерти

Отключают от приборов: знаменитый артист и звезда КВН при смерти
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Юморист долго сражался с тяжелой болезнью

Новая трагедия грозит случиться в культурной сфере. Стало известно о предсмертном состоянии популярного российского артиста, талантливого юмориста и настоящей звезды "Клуба веселых и находчивых" Сергея Сивохо.

Известно, что последнее время артист ведет отчаянную борьбу с тяжелым недугом. Болезнь подорвала жизненные силы любимца публики. Сергей очень сильно похудел. В изможденном и истощенном артисте сложно узнать жизнерадостного юмориста, которого очень любили поклонники, друзья и коллеги.

Печальными новостями поделилась представительница Союза писателей ДНР Анна Ревякина в социальных сетях. Девушка рассказала, что некоторое время назад появилась информация о смерти Сивохо. Однако позже эти сведения были опровергнуты.

Впрочем, кардинально ситуацию это не изменило. По имеющимся данным, состояние Сергея безнадежно. В самое ближайшее время, скорее всего, его отключат от системы поддержки жизни. Медицинские сотрудники попросили родных и близких попрощаться с умирающей звездой.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского композитора Геннадия Гладкова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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