Отключают от приборов: знаменитый артист и звезда КВН при смерти

Юморист долго сражался с тяжелой болезнью

Новая трагедия грозит случиться в культурной сфере. Стало известно о предсмертном состоянии популярного российского артиста, талантливого юмориста и настоящей звезды "Клуба веселых и находчивых" Сергея Сивохо.



Известно, что последнее время артист ведет отчаянную борьбу с тяжелым недугом. Болезнь подорвала жизненные силы любимца публики. Сергей очень сильно похудел. В изможденном и истощенном артисте сложно узнать жизнерадостного юмориста, которого очень любили поклонники, друзья и коллеги.



Печальными новостями поделилась представительница Союза писателей ДНР Анна Ревякина в социальных сетях. Девушка рассказала, что некоторое время назад появилась информация о смерти Сивохо. Однако позже эти сведения были опровергнуты.



Впрочем, кардинально ситуацию это не изменило. По имеющимся данным, состояние Сергея безнадежно. В самое ближайшее время, скорее всего, его отключат от системы поддержки жизни. Медицинские сотрудники попросили родных и близких попрощаться с умирающей звездой.



К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского композитора Геннадия Гладкова.

