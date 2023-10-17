"Не выдержал долгой борьбы с болью": Лазарева* — о смерти звезды КВН Сивохо

"Не выдержал долгой борьбы с болью": Лазарева* — о смерти звезды КВН Сивохо
Сергей Лазарев. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Ведущая отказывается верить в произошедшее с товарищем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ 

Звезда КВН Сергей Сивохо, как стало известно ранним утром 17 октября, ушел из жизни в одной из клиник Германии. Юморист, который за последние годы стал политиком и крупным общественником, длительное время боролся с тяжелым заболеванием. А за несколько дней до кончины у Сивохо, пишут журналисты, началось заражение крови.

Какое-то время медиа писали, что Сивохо жив, однако состояние оценивается как тяжелое. Спустя некоторое время смерть подтвердили в семье. А Татьяна Лазарева*, долгие годы дружившая с Сивохо, сейчас попросту отказывается верить в смерть товарища.

Ведущая полагает, что организм Сергея не справился с такой чудовищной нагрузкой.

"Сережа не выдержал этой долгой борьбы с болью. Соболезнования родным", – написала телеведущая на своей странице в социальных сетях.

Сивохо скончался в 54-летнем возрасте в ФРГ. Медики отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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