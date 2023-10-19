Потерявший сына Намин набросился на убийцу после трагедии

Мужчина пытается прийти в себя

В семье легенды русского рока Стаса Намина случилось ужасное: его приемный наследник убил младшего брата и бабушку в их подмосковном доме. 30-летнего Артема Микояна в семье очень любили и называли невероятно добрым и отзывчивым парнем, а вот Романа Микояна откровенно непереваривали – мужчина постоянно попадал в переплеты из-за своего непростого характера и пагубных увлечений.

Как стало известно, для подозреваемого это стало не первым случаем, когда он убил человека. Ранее Микоян был судим за смертельное ДТП, но получил условный срок. Не так дано он угодил в новый скандал, когда во время очередного загула его избили и ограбили.

В итоге в минувшую среду вечером мужчина в нетрезвом виде приехал к брату и бабушке. Те стали просить его одуматься и вести нормальный образ жизни, но нравоучения только вывели Романа из себя. Он схватился за нож и совершил ужасное.

На произошедшее уже отреагировал сам Стас Намин. Он буквально набосился словами на убийцу после трагедии, заявив, что никогда не считал Микояна своей родней.

"Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким", – заявил потерявший сына Намин, передает RT.

Аналогичное подтвердила и первая жена знаменитости, по словам которой артист не общался с мальчиком с "психическими странностями" уже довольно давно.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием займется Истринская прокуратура.