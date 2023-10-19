Тело популярного российского артиста нашли на пляже в Таиланде

Несчастный утонул

Сегодня, 19 октября, стало известно о печальном событии, которое произошло в сфере российского шоу-бизнеса. Внезапно оборвался жизненный путь популярного российского артиста, диджея Павла Штаера. Музыкант распрощался с жизнью, находясь на отдыхе в Таиланде.



По имеющимся данным, Павел погиб во время купания у берегов популярного среди россиян курорта Пханган. Тело утонувшего молодого человека в прибрежной зоне обнаружили правоохранители.



Ранее сообщалось о том, что 37-летний артист пропал. По данным, которые распространялись в социальных сетях, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в таком виде упал в воду рядом с одним из пирсов. Рассказывали, что находящиеся неподалеку люди старались вытащить его, однако Павел отчаянно сопротивлялся.



Какое-то время мужчина плыл рядом с лодками у берега. Потом молодой человек пропал из виду. Тело несчастного артиста нашли спустя сутки после инцидента с падением в воду.



В отпуск, который стал для музыканта последним, мужчина прибыл со своей женой. Именно перепуганная женщина обратилась к правоохранителям, которые позже нашли бездыханное тело Павла, сообщает телеканал "360".



Напомним, сегодня, 19 октября, информационное пространство разорвали новости о страшной трагедии, которая произошла в семье легенды русского рока Намина.

