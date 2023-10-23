Повалий изуродовали косметологи: что случилось с лицом

Деффект приходится скрывать под тонной макияжа

Знаменитости прибегают к различным хитростям, чтобы всегда выглядеть значительно моложе своего возраста. Внешность – один из главных источников заработка для них. И нередко в погоне за идеалом они прибегают к рискованным процедурам.

Так произошло и с певицей Таисией Повалий. Знаменитость рассказала, как однажды ее изуродовали косметологи, из-за чего от былой красоты не осталось и следа. Несколько лет назад на рынок бьюти индустрии завезли биополимерный гель – она была в числе первых, кто попробовал на себе процедуру. Но последствия оказались не самыми благоприятными.

"Левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима", – раскрыла знаменитость.

По ее словам, сейчас исправить эту проблему невозможно – препарат вместе с мышцами стал одним целым, поэтому ни один хирург не рискнет вмешаться в ситуацию.

С тех пор Повалий практически не посещает косметологов, хотя и признается, что в следующем году, видимо, придется. У нее запланирован грандиозный концерт в России по случаю 60-летия, на котором она хочет выглядеть хорошо.

Ранее украинцев возмутило, что Таисия Повалий выступила на "мове" в Кремле. Они потребовали лишить артистку гражданства страны.