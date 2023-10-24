Умерла звезда "Универа" и "Интернов": узнали спустя месяц

Умерла звезда "Универа" и "Интернов": узнали спустя месяц
Фото: www.unsplash.com
Смерть знаменитости прошла незамеченной

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Накануне в информационном пространстве появились новости о смерти популярного российского артиста Михаила Тощева. Земной путь знаменитости оборвался в возрасте 60 лет.

Как отмечает телеканал "360", артист умер еще месяц назад, 24 сентября. По неизвестной причине, это трагическое событие прошло незамеченным для информационного пространства. Особенно удивительным факт, что о трагедии стало известно спустя целый месяц, выглядит на фоне того, что артист играл во многих популярных, современных телесериалах.

В частности, российскому зрителю ныне покойная знаменитость хорошо известна по ролям в сериалах "След", "Интерны", "Универ. Новая общага", "Дальнобойщики" и другим. Об этом напоминает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Отмечается, что чаще всего Тощев играл сотрудников правоохранительных органов.

Его смерть стала большим ударом для родных, близких и многочисленных поклонников. О том, из-за чего оборвался жизненный путь знаменитости, никакой информации нет. В общем доступе также нет сведений о том, были ли у звезды проблемы со здоровьем.

К слову, ранее стало известно о смерти актера из "Каламбура" Сергея Гладкова.

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

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