Умер актер из "Каламбура" Сергей Гладков: как прошла его жизнь на Украине

Умер актер из "Каламбура" Сергей Гладков: как прошла его жизнь на Украине
Сергей Гладков. Фото: Telegram-канал журнала «Каламбур»
Юморист скончался в возрасте 60 лет

Не стало талантливого комедийного актера, яркого юмориста и клоуна Сергея Гладкова. Почти вся его жизнь прошла на Украине, где Гладков жил и работал в "отрасли смеха". Артист родился в Харькове, но окончил Одесский политехнический институт. В студенческие годы он уже пробовал силы в комедийной отрасли, создавая клоунские проекты, поэтому и решил выучиться на режиссера и пантомима.

Первая команда "Пантофон" появилась в 1985 году, она и стала прообразом будущего "Магазина Фу", а позже – "Деревни дураков". Через несколько лет "магазин" влился в "Маски-шоу". С этой клоун-группой Гладков проехал гастролями по всей Украине.

Однажды участники группы, к которым присоединился дуэт "Сладкая жизнь", придумали проект "Каламбур", который и прославил всю группу. Сергей Гладков в нем играл сразу нескольких персонажей. Помимо актерства, он участвовал в программе как сценарист.

В 2000-х Гладков активно участвовал как звукорежиссер в разных проектах. Тогда же он снял серию мультзарисовок "S.O.S" из 60 частей о приключениях Мужика и Морячка.

Профессия звукорежиссера в основном и кормила юмориста. Он даже открыл свою студию звукозаписи. Сергей был женат и растил двух дочерей.

Коллеги по "отрасли смеха" вспоминают Сергея Гладкова как классного профессионала, душевного человека, обладателя шикарного чувства юмора. Сценарист "Каламбура" Юрий Стыцковский назвал его легендой и заявил, что образы, созданные Гладковым, навеки останутся в копилке лучших масок лицедея.

Эвелина Бледанс, узнав о смерти артиста, назвала его "талантливым парнем".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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