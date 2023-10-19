Не стало любимого многими россиянами актера

Не стало любимого многими россиянами актера
Фото: unsplash.com
Мужчина умер в Одессе

Не стало одного из самых узнаваемых артистов начала 2000-х. Сергей Гладков, известный по своей работе над любымим многими россиянами скетч-шоу "Каламбур", ушел из жизни в 60 лет. 

В числе его главных ролей – усатый мужичок в "Деревне дураков", миссис Бурпл и оператор связи в "Крутом пике", а также Дранкель в "Железном капуте". Помимо игры, он еще и писал сценарии ко всем эфирам шоу.

Фото: кадры "Каламбур"

Что стало причиной смерти Гладкова не сообщается. Последние дни он встретил в Одессе. Украинские СМИ утверждают, что долгое время артист боролся с болезнью.

Коллеги скорбят из-за ухода одаренного актера и сценариста, который долгое время радовал зрителей своим творчеством. О произошедшем высказалась Эвелина Бледанс, которая знала мужчину лично. Она назвала его "талантливым парнем".

"Мне очень жаль. Приношу соболезнования всем близким, друзьям", – сказала актриса.

Сергей Гладков родился в Харькове, а после проживал в Одессе, сообщает телеканал "360". Его похороны назначены на субботу, 21 октября.

Ранее стало известно, что из жизни ушел всемирно известный актер, который прославился после выхода фильмов "Рокки".

Источник: Mash
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