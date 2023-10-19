Умер всемирно известный актер – его любили миллионы

Звезде было 83 года

Печальная новость пришла из Лос-Анжелеса. Не стало легенды американского кино Берта Янга. Всемирно известный актер умер в возрасте 83 лет. Трагедия случилась 8 октября, в день рождения знаменитости, о чем газете The New York Times сообщила его дочь.

Берт Янг получил широкую известность еще по фильмам 70-х годов. За длительную карьеру он блистательно исполнил огромное количество ролей. Зрители называли его "крутым американским парнем", его любили миллионы. Конечно, он не стал звездой одного кино, скорее приобрел славу как актер второго плана.

Более того, артист был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль Поли Пеннино в первой части серии фильмов "Рокки" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, уточняет издание "Свободная пресса". Всего он сыграл в шести частях франшизы.

По данным RT, дочь знаменитости отказалась называть причину его ухода. Кстати, съемки в кино звезде приходилось совмещать с воспитанием наследницы. Он рано овдовел, оставшись один с пятилетней малышкой.

Берт Янг отличался невероятным талантом, который позволял ему исполнять роли в картинах широкого профиля. Однако наиболее успешными можно считать его работы в гангстерских фильмах – и на то есть веские основания.

Помимо творческой деятельность, звезда мог "похвастаться" и криминальной. Будучи американцем итальянского происхождения, Берт Янг имел тесные связи с мафией. Он считался соучастника семьи Луккезе, одной из пяти главных семей, контролирующих Нью-Йорк.

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