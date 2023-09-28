Умер Дамблдор из "Гарри Поттера" Майкл Гэмбон

Артиста не стало на 83-м году жизни

Печальные новости пришли из Великобритании. Сегодня, 28 сентября, стало известно о смерти знаменитого британского и ирландского актера Майкла Гэмбона. Многие россияне с детства знакомы с блестяще сыгранным им персонажем из бесконечно популярной сказки о волшебнике Гарри Поттере. Профессор Альбус Дамблдор завоевал сердца огромного числа жителей нашей страны.



Трагические вести британской прессе сообщили родные ныне покойной знаменитости. Британский и ирландский актер испустил дух в возрасте 82 лет, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Отдельно отмечается, что смерть знаменитости прошла "мирно". Свои последние дни Гэмбон провел под пристальным присмотром медицинских сотрудников в одном из британских госпиталей, отмечает интернет-издание URA.RU.



Информационный ресурс "Радио 1" напоминает, что покинувшая этот мир звезда играла директора школы магии Хогвардс с третьей части киносаги. Гэмбона пригласили на роль Дамблдора после смерти его предшественника, актера Ричарда Харриса, который умер в 2002-м году.



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы. Любимица публики Любовь Майкова скончалась в Соединенных Штатах Америки, куда переехала в восьмидесятых.

